8 моряків, звільнених з піратського полону, повернулися в Україну

Звільнені з піратського полону українські моряки судна „Bosphorus Prodigy” прибули до України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ.

Зокрема, йдеться у повідомленні, сьогодні о 05.30 за київським часом 8 громадян України-членів екіпажу судна „Bosphorus Prodigy” вилетіли рейсовим літаком авіакомпанії „Аеросвіт” з аеропорту Абу-Дабі (із зупинкою в м. Дубай) та об 11.20 прибули до аеропорту „Бориспіль”.

В аеропорту співвітчизників зустріли співробітники сектору Департаменту консульської служби МЗС України. Українським морякам було надане сприяння у проходженні прикордонного і митного контролю та пересадці на внутрішній авіарейс до Сімферополя.

Як повідомляв УНІАН, турецьке судно "Bosphorus Prodigy", захоплене піратами під час проходження Аденської затоки 16 грудня 2008 року, було звільнене у ніч на 3 лютого ц.р. До складу екіпажу входили 8 громадян України і троє громадян Туреччини.