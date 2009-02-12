Де взяти гроші, або Ще 17 ідіотських ідей для Черновецького

Київська влада сьогодні повторює дії українського уряду – як будь-які слабкі можновладці, що не здатні повноцінно наповнити бюджет – вона починає «закручувати гайки» простому народу.

Це і збільшення тарифів на проїзд і ЖКП, запровадження платних послуг у поліклініках, платний вхід на кладовища і т.д. і т.п...

До списку вже реалізованих і тільки запланованих ноу-хау «як зібрати побільше грошей» пропоную наступні:

1.Якщо не вдалося збирати окремий податок з осіб, котрі мешкають у столиці, хоча й зареєстровані (читай – прописані) в інших містах, можна усіх ловити, скажімо, на вході до станції метро Вокзальна. Там, перевіривши в усіх паспорти з відповідною позначкою, і знімати збір, який можна внести тут же, в касі метро. То нічого, що там і без того ніде проштовхнутися…

2. Коли мер вирішив зробити платним столичний транзит, він забув про, так би мовити, «внутрішній ринок». Скільки роботи лише всередині міста! – тобто повно грошей всередині! Приміром, можна поставити шлагбауми на всіх київських мостах, а якщо дивитися ширше – то й на проспектах! А решту доріг довести до такого стану, що найбільш наворочені джипи не пройдуть. Відтак, платитимуть усі, навіть Президент. Ще, як варіант, поставити аналогічний шлагбаум на обухівській трасі, трішки далі від Києва, ніж знаходиться мерська хата.

3. Можна заробити на благодійності. Нещодавно мер оголосив про свій захист «улюблених бабусь», яких він начебто вирішив брати на довічне утримання. А потім – ще й поховати за свій рахунок. Майже кожна із них має свою квартиру, яку нікому спадкувати. Так от, Леоніде Михайловичу, ось вам ще один спосіб – перед тим як поховати, перепишіть їх житло на себе…

4. Оплата дозволів на мітинги, з’їзди, пікети й інші масові зібрання (в тому числі – й «Посольства Божого»). Тут ніхто не порушує конституційне право громадян на масові збори…

5. Платний вхід до усіх міських парків і скверів. Без відповідного квиточка жодного студента із пляшкою пива не побачите… А як же сталося, що про ліси київські забули? Там, розумієте, срач повний, ось і причина, аби над тарифом подумати… Сміття, звичайно, ніхто не прибиратиме, але ж хто у нас, збираючи гроші, інфраструктуру покращує?

6. Оподаткувати «псування комунального майна». Так запросто можна охарактеризувати факт зовнішнього утеплення помешкань городянами – додаткове утеплення стін багатоповерхівок пінопластом набуває все більших масштабів. Під тим самим соусом можна здерти за ремонти квартир і офісів.

7. Музиканти-аматори, які частенько співають в центрі міста – вони хоча лише заробляють на пляшку пива, але ж це заробіток…

8. А як же про туристів забули? І їх, і інших любителів пофотографуватися в місті вистачає, нехай платять. Тариф за відеозйомку – вдвічі більший!

9. Для "місцевих" іноземців узагалі все що хочеш можна дорожчим зробити – їх українська Конституція не захищає. Податок на перебування, комуналка, парковка, усе, що можна здерти до місцевої казни.

10. Любителів домашніх папуг, котів, хом’ячків, черепашок, бабаків треба прирівняти до собаководів! А на власників пітонів і крокодилів необхідно податок на розкіш впровадити! Тобто прирівняти їх до власників лексусів.

11. Легалізувати в Києві проституцію і наркоторгівлю - і податки в міську казну, а не в кишені тих, хто все це "кришує".

12. Для сватання вашого Лесика Довгого можна раз на місяць влаштовувати бали, куди заможні батечки приводитимуть (авжеж, не безкоштовно!) майбутніх наречених.

13. До речі, щодо наречених… Пане мере, ваша гарна ініціатива іноді фотографуватися з ними може стати платною традицією. Треба обов’язково брати з них гроші!

14. Цей спосіб, певно, користуватиметься найбільшим попитом – розмістіть рекламу на всіх автівках міської адміністрації, зобов’яжіть до цього усіх міських чиновників і депутатів. Звичайно, квадратний сантиметр площі на вашому Майбаху буде найдорожчим! Крім того, знайдеться і місце для логотипа і на лацкані вашого піджаку…

15. «Алея зірок» для олігархів. Кожен із них за 100 тис., приміром, може розраховувати на плитку зі своїм прізвищем в центрі (європейської, хе-хе) столиці!

16. Розлігся на газоні – штраф! Всівся на лавочці – плати! (Але вже без складання протоколу).

17.Згадав «всує» прізвище мера (в газеті – або й на сайті) – сплати, будь ласкавий, роялті!

Список збочень можна продовжувати і далі, придумуючи безліч ідіотських способів, як здерти з людей гроші. Шкода тільки, столична влада не знає ні міри, ні реальної ціни своїм "брєдовим" ідеям.

Пане мер, зрозумійте, що не в селі ви живете, з якого вся молодь до 40 давно виїхала. Там ваші бабусі були б щасливі. Ви живете в (поки що) молодому перспективному європейському місті, де люди хочуть (і – поки що! – можуть) отримати освіту, стати на ноги, зробити кар’єру і виростити не менш талановитих, щасливих дітей. Принаймні, колись це місто було повно сподівань для мільйонів людей з усіх куточків країни.

Припиніть знущання з більше, ніж двох мільйонів киян (скільки тих бабусь мешкає?) хоча б тому, що ваш нинішній електорат хоч і надійний сьогодні, але він дуже недовговічний (дай вам Боже здоров’я, бабцю!).

Застерігаю тільки про одне: не варто застосовувати перераховані вище поради як керівництво до дії… В іншому випадку вимагатиму компенсацій, роялті і т. п. За вкрадені ідеї.

Дмитро Стаховський, мешканець Києва