13 лютого - 10-00 (орієнтовно) В аеропорту “Бориспіль” відбудеться церемонія зустрічі з родичами моряків судна «Фаїна», які повертаються на президентському спецлітаку з Кеніїв. Планується, що у церемонії зустрічі візьме участь Президент України Віктор Ющенко. Потрібна акредитація. Телефони: 255-78-44, 255-74-02. Преса запрошується для перевірки на безпеку на 9.00 (Зала офіційних делегацій). Фотографи та оператори працюють безпосередньо на злітній смузі. Журналісти працюють біля залу офіційних делегацій.