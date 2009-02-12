Одесити знову змушені вдихати діоксид сірки

У результаті пропарювання технологічного устаткування на Одеському нафтопереробному заводі співробітники Управління екологічної безпеки знову зафіксували в північній частині міста різкий неприємний запах, який скидається на той, що торік у вересні викликав численні нарікання одеситів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на засіданні міськвиконкому начальник Управління екологічної безпеки Ігор ДЕРБОГЛАВ.

При цьому він додав, що «з урахуванням цього необхідно повторно розглянути матеріали, що стосуються вересневого забруднення атмосфери міста, а також добитися, аби надалі устаткування чистили в присутності пересувної лабораторії міськуправління екобезпеки».

Як наголосив І.ДЕРБОГЛАВ, у зв`язку з новим фактом забруднення атмосфери міста «Управління екобезпеки зажадало від керівництва ВАТ «Лукойл-Одеський НПЗ» проводити надалі подібні процедури лише у присутності фахівців пересувної лабораторії міськуправління».

У свою чергу мер Одеси Едуард ГУРВІЦ відзначив, що «керівництво підприємства раніше пообіцяло встановити спеціальні датчики по периметру підприємства, проте досі своєї обіцянки не виконало. Якщо ситуація не зміниться, то, зважаючи на недостатність повноважень міськуправління екологічної безпеки, мер не виключає можливості звернення муніципалітету з відповідним позовом до судової інстанції».

Як повідомлялося, 9-11 вересня 2008 року в більшості районів Одеси відчувався різкий неприємний запах. Міськуправління екобезпеки звинуватило в цьому керівництво «ВАТ «Лукойл-Одеський НПЗ», на якому нібито стався витік невідомого газу. Адміністрація підприємства заперечувала свою провину за забруднення атмосфери.

Державна екологічна інспекція Одеської області провела в безпосередній близькості і на території ВАТ "Лукойл - Одеський НПЗ" комплексну перевірку, в результаті якої було зафіксовано перевищення допустимої концентрації діоксиду сірки.

За результатами перевірки екоінспекція оштрафувала підприємство на 136 грн. "за адміністративні порушення", а також стягнула з нього 408,555 тис. грн. за шкоду, заподіяну навколишньому середовищу.