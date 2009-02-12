Російським правозахисникам знову погрожують

Заступник директора інформаційно- аналітичного центру "Сова", який займається дослідженнями ксенофобії і прав людини в Росії, Галина КОЖЕВНІКОВА отримала послання з погрозами.

Як повідомила російську службу Бі-бі-сі сама Г.КОЖЕВНІКОВА, їй прийшов електронною поштою лист від імені "Бойової терористичної організації". В електронному повідомленні говориться, що 2009 рік буде насичений нападами, вбивствами і побиттями. Автори листа натякали, що це стосується і Г.КОЖЕВНІКОВОЇ.

Послання було відправлене напередодні оприлюднення річної доповіді, підготовленої "Совою", на тему "Радикальний націоналізм в Росії і протидія йому".

На думку Г.КОЖЕВНІКОВОЇ, за цими погрозами стоять ультраправі організації, які хочуть привернути до себе увагу будь-яким способом. На її думку, суспільство стомилося від злочинів "расистського характеру" і неонацистам доводиться винаходити все нові способи, щоб нагадати про себе.

"Мені, звичайно страшно, але я звикла розрізняти страх і боягузство, інстинкт самозбереження не змусить мене відмовитися від улюбленої роботи", - сказала Г.КОЖЕВНІКОВА.

На думку правозахисників, зараз необхідно в першу чергу приборкати в Росії хвилю насильства і почати роботу по зміні етноцентричної свідомості.