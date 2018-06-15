Улюблені бабусі Черновецького: як ми його вибрали, так ми його і викинемо

З самого ранку жителі Києва перекрили рух по Хрещатику від Богдана Хмельницького і до Майдану. Протестують всі і вся: представники політичних сил, профспілки, громадські організації, малий і середній бізнес. Приватні підприємці протестують проти ліквідації МАФів і тимчасових споруд, вчителі, медики і працівники комунальної сфери вимагають виплати зарплат, молодь виступає проти оплати за відвідини дитячих гуртків і секцій, всі разом вимагають зниження комунальних тарифів. До них активно приєдналися політичні штаби БЮТ, Блоку Катеринчука, КПУ, Блоку Віталія Кличка, Блоку Литвина, ПРП, забезпечивши своїх прихильників традиційними прапорами, гучномовцями, дудками і іншою мітинговою атрибутикою.

- Я представник Київпастрансу, - викрикує молодий чоловік, піднявшись на імпровізовану сцену. - Тарифи підняли, а зарплату нам на 1000 гривень зменшили. І її не платять! Бабусі в автобусах нас проклинають. Скільки можна?..

- Пі...ри у владі! – не підбираючи слів голосно викрикує молода дівчина. - Люди, хто з Святошина і Шулявки? (У відповідь чується дружний схвальний гул). - Наші кіоски зносять!

Тут вже гул переходить в ревіння. Вигук “Ганьба” підхоплюють сотні голосів. Далі вступають барабани - барабанщики розташувалися тут же в натовпі з плакатами “Наші проблеми їм по барабану”.

Раптово вся увага натовпу переключається на синю агітмашину біля стін КМДА, яка забезпечує пряму трансляцію брифінгу Довгого. Людям не до душі чергові засідання і обіцянки влади. Хлопці, що стоять поблизу, миттєво окуповують авто і починають його люто розгойдувати. Чоловіків назбирується все більше. Але тут же набігає “Беркут”, відтісняє розгніваних людей від машини, а потім оточує її. Пряма трансляція уривається, але через якийсь час поновлюється знову.

У мерію починають летіти яйця. Співробітники міліції тут же вираховують порушників порядку і намагаються їх затримати. Але натовп захищає протестантів і їм вдається загубитися в масі людей.

Промовці стають все більш емоційними і агресивними.

- Хлопці, люди похилого віку, молодь прокиньтеся, твою м-ть! Нам немає за що годувати дітей! Все закривається! Прокиньтеся! У нас не залишилося ніяких прав. Через два дні платитимемо за повітря! Геть дерибан! Треба штурмувати не тільки мера, а і Президента, і депутатів.

Підходжу до жінки з плакатом в руках з написом “Ситий мер голодному двірникові не товариш”.

- Зарплату зменшили, та і її не дають, залишається тільки бастувати, - розповідає робітниця столичного ЖЕКу Ніна і з ностальгією згадує обіцянки Черновецького. - Мер обіцяв житло видати, зарплату збільшити. І нічого...

Ніна розповідає, що протестувати прийшли всім ЖЕКом, заздалегідь відпрацювавши уранішню зміну.

- Звідки дізналися про акцію?

- Та що ви! Все місто знає! Скільки можна терпіти!

Публіка на мітингу різношерста і різновікова, починаючи від юні до людей похилого віку. Присутні тут і “улюблені бабусі” Черновецкого. Тільки виявляється, що їх любов до мера якщо і була коли, то давно канула в Лету.

- Він (Черновецький - УНІАН) глибоко помиляється, що ми його любимо! – гнівно обурюється немолода пані, киваючи у бік мерії. - Я вже кілька разів дзвонила по 051 і говорила: як ми його вибрали, так ми його і викинемо за його витівки. Тарифи чорт зна які, абсолютно ніякого захисту.

Її підтримують старенькі, згадуючи градоначальникові і невиплату доплат до пенсій, і тарифи, що стрімко ростуть.

Вже декілька днів столичний Майдан пістрявить наметами з написом “Народ”. Сьогоднішній мітинг під мерією новостворена громадська організація теж не пропустила, назвавши акцію “Народ проти КосмоХаоса!”. УНІАН вдалося розшукати серед натовпу “вождів” “Народу”.

- Ми не підтримуємо жодну політичну силу, ми не хочемо себе заплямувати цією приналежністю. До нас приєднується дійсно народ: вчителі, лікарі, всі верстви населення, - розповідає УНІАН глава ГО “Народ” Юрій Вацик. - Ми вийшли підтримати народ: ветеранів, яких викидають з приміщень, підприємців, яких викидають з кіосків, лікарів, яким не платять зарплату. У мене мама лікар, вона чотири місяці не одержує зарплати. І Кільчицька їм погрожувала, якщо хтось десь розповість, то відразу пишіть заяву на звільнення. Адже у нас все платне. Тільки на повітря залишилося ввести якийсь податок.

“Народовці” навіть привели свою “наречену” для Довгого – жінку середніх років.

- Мер може дозволити собі кинути мільйон доларів тому, хто приведе наречену для Довгого, декілька мільйонів програти на іподромі, - ділиться Вацик. - Він забув, для чого його вибирали, він не зробив нічого для цього міста, для цього народу.

Принесли на мітинг і чучело Черновецкого. Навіть спалити урочисто хотіли. Але не вдалося. Жваві правоохоронці тут же вирвали “мера”.

“Де наші обіцяні зарплати? Ні космічним експериментам над киянами! Хай багаті платять за бідних! Ганьба цим дурням! Мерові кришка!” – продовжували викрикувати рознівані люди з різних боків. Але навряд чи мер їх почує.

Анна Ященко

Фото УНІАН