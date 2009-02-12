БЮТ хоче ліквідувати усі адмінсуди

На найближчій раді коаліції фракція БЮТ виступить із законодавчою ініціативою, яка передбачає ліквідацію в Україні системи адміністративних судів, повідомляє "Комерсант-Україна".

"У зв`язку із систематичним корупційним характером адміністративної юстиції в Україні на найближчу раду коаліції буде винесено питання про її ліквідацію", - заявив напередодні виданню депутат від БЮТ Володимир Пилипенко.

За його словами, депутатами і юристами фракції вже підготовлено законопроект, у якому пропонується ліквідувати систему адміністративних судів.

Як відомо, восени 2008 року, після підписання президентом указу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, представники БЮТ почали проводити в судах "акції з моніторингу законності дій правоохоронних органів". У результаті було заблоковано роботу Окружного адмінсуду Києва, Київського апеляційного адмінсуду, Печерського райсуду Києва і Вищого адмінсуду.

Це призвело до підписання президентом Віктором Ющенком указу про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва і створення двох нових судів – Центрального й Лівобережного окружних адміністративних судів.

"Якщо проаналізувати останній рік, то всі проблеми з абсурдними взаємосуперечливими судовими рішеннями пов`язані з адміністративними судами – починаючи від нескінченних призупинень, що стосується припинення депутатських повноважень Рибакова, і закінчуючи історією зі Зваричем (Ігор Зварич, голова Львівського апеляційного адмінсуду, який перебуває в розшуку), - сказав член парламентського комітету з питань правосуддя Святослав Олійник (БЮТ).

Заступник голови комітету з питань правосуддя, член Вищої ради юстиції Валерій Бондик (Партія регіонів) ініціативу БЮТ вважає "політичним піаром".

"Ліквідувати адміністративну юстицію – це, по-перше, нелогічно, по-друге, незаконно, і по-третє, нереально. Адміністративна юстиція була, є і буде", - заявив він.

І прес-секретар Вищого адмінсуду Марія Швенько сказала: "Така можливість навіть не розглядається – це нонсенс. Швидше за все, ця ініціатива має політичний підтекст через те, що незрозуміла аргументація, чому взагалі виникла така ідея сьогодні, коли система адміністративних судів нарешті повноцінно працює".

Однак Олійник пояснив, що дана ініціатива народилася в БЮТ у зв`язку з тим, що адмінсуди не справляються з покладеною на них функцією: "Якщо підняти статистику роботи судів, найбільші терміни розгляду справ і найнижча якість розгляду саме в адміністративній системі. Досвід роботи цих судів показав, що це була непотрібна ініціатива, яка тільки ускладнила доступ до правосуддя".

А перший заступник голови комітету з питань правосуддя, депутат від "НУ-НС" Юрій Кармазін упевнений, що чинна система адмінсудів "украй необхідна", тому що "має бути захист громадянина від держави".