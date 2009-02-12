Як правильно вішати прапор?

Міністерство закордонних справ України оскаржило у Вищому адміністративному суді рішення Донецького апеляційного адміністративного суду про незаконність вертикального положення державного прапора України на будинку зовнішньополітичного відомства.

Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, донецький адвокат Володимир ОЛЕНЦЕВИЧ минулого року звернувся до Донецького окружного адміністративного суду з позовом до міністра закордонних справ Володимира ОГРИЗКА щодо “неправильного“ положення державного прапору.

Речник зазначив, що 14 жовтня 2008 року Донецький окружний адміністративний суд визнав вимоги В.ОЛЕНЦЕВИЧА безпідставними та надуманими. “Рішенням Донецького окружного адміністративного суду В.ОЛЕНЦЕВИЧУ у задоволенні позовних вимог відмовлено повністю”, - сказав він.

Разом з тим, Донецький апеляційний адміністративний суд задовольнив вимоги позивача.

“Законність рішення суду апеляційної інстанції буде встановлюватися Вищим адміністративним судом України”, - сказав В.КИРИЛИЧ, наголосивши, що подальші коментарі стосовно згаданої справи будуть надані після ухвалення остаточного судового рішення у справі.