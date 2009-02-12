Справа про побиття журналістів на Кловській застрягла у прокуратурі

11 лютого голова Комітету київської організації Незалежної медіа-профспілки України Юрій Луканов направив до Генерального Прокурора України Олександра Медведька скаргу на бездіяльність Прокуратури Печерського району міста Києва у справі побиття трьох журналістів 2 жовтня 2008 року, які виконували свої професійні обов’язки біля Будинку звукозапису на вулиці Первомайського у Києві під час протестів громадян проти, на їхню думку, незаконної забудови. Про це повідомляє прес-служба Медіа-профспілки

Нагадаємо, 2 жовтня 2008 року біля Будинку звукозапису у Києві під час акцій протесту проти незаконної забудови було побито фотожурналістів Олександра Течинського і Володимира Гонтаря. Олександрові Течинському зламали руку. В журналіста Ігоря Луценка відібрали фотокамеру і повернули її з пошкодженнями. За свідченнями постраждалих журналістів, біля місця події перебувала група міліціонерів, котра мовчки спостерігала за подіями.

Як роз’яснив «ТК» юрист Андрій Нечипоренко, котрий підготував текст скарги, після інциденту міліцією були порушені дві кримінальні справи – за фактами хуліганства та нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. При цьому ще 13 жовтня медіа-профспілка звернулася до Генпрокуратури із заявою, в якій просила порушити кримінальні справи також за фактам перешкоджання професійній діяльності журналістів і бездіяльності працівників міліції. Крім того, за словами пана Нечипоренка, органи МВС скерували матеріали справи, в тому числі і відеозйомку, для перевірки у органи прокуратури. Однак останні досі не надали жодної інформації та правової оцінки стосовно фактів бездіяльності працівників міліції та перешкоджання журналістам.

У своїй скарзі Юрій Луканов звертає увагу на вищезазначену бездіяльність органів прокуратури та просить Генерального прокурора взяти справу під особистий контроль.

«Телекритика»