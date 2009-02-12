Авторські права на музику слід подовжити з 50 до 95 років

Юридичний комітет Європарламенту виступає за продовження дії авторських прав на музику із 50 до 95 років.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні на засіданні Комітету проекті доповіді Брена КРОУЛІ (група “Союз за Європу націй”, Ірландія).

Таким чином виробники та виконавці музичних творів зможуть більш тривалий час отримувати “роялті”.

Крім того, проектом доповіді передбачається, що виробники музики мають щорічно залишати щонайменше 20% доходів від розповсюдження авторських творів для виплати “роялті” сесійним музикантам.

Комітет також звернувся до Єврокомісії з проханням до січня 2010 року вивчити ситуацію на аудіовізуальному ринку для того, щоб вирішити, чи варто запроваджувати схоже розширення терміну дії авторських прав на цьому ринку.

Голосування за проект доповіді у сесійній залі Європарламенту заплановане на березень.