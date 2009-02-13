Журналісти засуджують Єврокомісію за заяву про шпигунів

Європейська федерація журналістів та Асоціація міжнародної преси засуджують Єврокомісію за заяви про ймовірність шпигунства серед журналістів та лобістів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у спільній заяві цих організацій.

“Такого роду розмови завершуються “забрудненням” всіх працюючих в журналістиці, кидаючи підозру на них”, - заявив з цього приводу генеральний секретар Європейської федерації журналістів Ейден УАЙТ.

“Питання безпеки – це одне, але такого роду коментарі ставлять журналістів під ризик і ускладнюють їхню роботу з висвітлення діяльності публічних осіб та роботу Єврокомісії. Чиновники ЄС мають робити свою роботу, не побоюючись за чесність та прямоту кореспондентів, що працюють в Брюсселі”, - додав він.

Журналістські організації зазначають, що Єврокомісія побоюється того, що її конфіденційні документи перебувають під зростаючим ризиком шпигунства. 11 лютого представниця Єврокомісії Валері РАМПІ зазначила, що шпигунством можуть займатися не лише журналісти, а й будь-яка “стажер-блондинка з довгими ногами”, додавши, що загроза шпигунства зростає кожного дня.

У свою чергу журналістські організації нагадують Комісії, що журналістика розслідувань працює з метою захисту інтересів суспільства, а журналісти зобов’язані шукати “чутливу та класифіковану” інформацію, щоб інформувати громадськість і знати справжній контекст тієї чи іншої інформації.

“Це - законна та основна складова демократії – дозволяти репортерам ставити пошукові запити і отримувати доступ до документі, які певні політики через якісь свої інтереси хотіли б тримати подалі від інших очей”, - заявив з цього приводу Президент Асоціації міжнародної преси Лоренцо КОНСОЛІ.

У заяві журналістських організацій також зазначається, що Єврокомісія має сумний рекорд за своїм ставленням до журналістів. Зокрема, асоціації журналістів чекають вибачення від Єврокомісії до журналіста Ханса-Мартіна ТІЛЛАКА, який займався журналістикою розслідувань і викривав факти корупції в Єврокомісії. Журналіст був обвинувачений з боку комісарів, однак суд визнав його невинним.

Європейська федерація журналістів об`єднує 260 тис. журналістів у 30 країнах Європи, Асоціація міжнародної преси – 500 журналістів, акредитованих у Брюсселі.