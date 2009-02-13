Google запропонував авторам по 60 доларів за книгу

Google запустив сайт мирової угоди з авторами, на якому пропонує їм по 60 доларів за дозвіл відсканувати їх книгу для сервісу Google Book Search, демонструвати короткі уривки з неї, продавати електронний доступ до окремих сторінок і рекламний простір на сторінках книг. Виплати триватимуть до 5 травня 2009 року.

Мінімум 45 мільйонів доларів будуть виділені як компенсація авторам. Крім того, в разі комерційного використання книги автори одержать 63 відсотки виручки. У авторів залишається право вилучити вже відскановані книги з проекту або заборонити сканувати їх в майбутньому.

Cумма в 60 доларів є мінімальною. Google також готовий виплачувати по 15 доларів за кожен повний і по 5 - за кожен неповний вкладиш. Вкладишем, за термінології Google, є додаткові матеріали книги.

Також Google зарезервував 34,5 мільйона доларів на створення і обслуговування реєстру прав на книги, який дозволить виявити правовласників і внести до баз даних їх контактну інформацію.

Конфлікт з літераторами і видавцями, який тривав два роки, обійшовся Google в 125 мільйонів доларів.

Лента.ру