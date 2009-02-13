У Херсоні військові і міліція зупинили нічний «парад комбайнів»

У Херсоні сьогодні вночі два десятки працівників “Херсонського машинобудівного заводу» (ХМЗ) на 10 комбайнах «Славутич» намагалися виїхати з території заводу в бік центру міста, але їх зупинили та заблокували працівниками міліції та солдати.

Як передає кореспондент УНІАН, протистояння відбувалося приблизно з 02.00 до 05.40.

Причини своїх дій представники заводу пояснювали бажанням продемонструвати жителям обласного центру, що завод живий і може працювати.

«Ми хотіли взяти участь у мирній акції, щоб показати всім, що завод живий і що ми можемо випускати якісні вітчизняні комбайни. Але змушені зупинитися – нас не пропускає міліція» - пояснив директор з якості ХМЗ Микола УЛАНОВСЬКИЙ.

Представники правоохоронних органів, зокрема працівники спецпідрозділу «Беркут», заблокували комбайни та працівників підприємства на одній з головних транзитних магістралей Херсона - Бериславському шосе, одразу біля прохідної заводу, з якої виїхала техніка. Міліція пояснила свої дії відсутністю дозволу в працівників ХМЗ на проїзд негабаритної техніки по місту. Крім того, пересування такої техніки дорогами загального призначення можливе тільки в супроводі міліції. Міліція повністю перекрила ділянку шосе, де стояли комбайни. Незабаром на допомогу міліції приїхали дві бортові машини з солдатами внутрішніх військ - до 30 осіб.

Прорвати оточення працівникам ХМЗ не допомогла й участь в акції народного депутата України від Партії регіонів Олексія ЖУРАВКО, який як аргумент на підтримку вимог працівників був готовий лягти на рейки розташованої поблизу залізничної колії Одеської залізниці.

«Я задля держави готовий покласти свою голову на рейки. А далі подивимося, що буде» - заявив депутат.

Але міліція була непохитна, і комбайни так і не виїхали далі прохідної заводу.

Зараз рух Бериславським шосе відновлено, комбайни припарковані обабіч траси, і працівники ХМЗ чергують біля них. Також, за наявними даними, на місце подій приїхав голова Херсонської ОДА Борис СІЛЕНКОВ.

Як повідомляв УНІАН, працівники ХМЗ вранці 3 лютого взяли штурмом офіс підприємства, вимагаючи виплатити заборгованість із заробітної плати та передати завод у державну власність.

ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» входить у структуру ТОВ «НВП «БілоцерківМАЗ» (Біла Церква). Його створено 2007 р. на базі виробничих потужностей збанкрутілого ВАТ «Херсонські комбайни». Підприємство - єдиний в Україні виробник зернозбиральних комбайнів «Славутич».