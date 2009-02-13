Приземлився літак з екіпажем «Фаїни»

В міжнародний аеропорт “Бориспіль” прибув літак з екіпажем зі звільненими з піратського полону моряками судна “Фаїна”.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом із рідними та близькими членів екіпажу зустрів їх в аеропорту «Бориспіль».

Переліт моряків було забезпечено спеціальним рейсом Момбаса (Кенія) - Київ.

12 лютого в Момбасі екіпаж «Фаїни» зустрічала офіційна делегація на чолі з головою Служби зовнішньої розвідки Миколою МАЛОМУЖЕМ та заступником глави Секретаріату Президента Андрієм ГОНЧАРУКОМ, яка вилетіла до Кенії напередодні.

Перед тим, 10 лютого до Кенії вирушили представники судновласника та українських фірм-спецекспортерів, щоб підготувати умови для якнайшвидшої заміни екіпажу, яка відбулася до розвантаження судна в порту, повідомляє прес-служба Президента України.

Як повідомляв УНІАН, суховантажне судно "Фаїна" було захоплене піратами 25 вересня 2008 року біля берегів Сомалі. На момент захоплення на "Фаїні" знаходилися 17 громадян України, троє росіян з Петербурга і один громадянин Латвії. Капітан судна - громадянин Росії Володимир Колобков - помер від серцевого нападу.

Сомалійські пірати 5 лютого одержали 3,2 млн. дол. викупу за судно і залишили його.