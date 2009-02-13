23 - 26 лютого 2009 р. у Києві пройде Міжнародна конференція "Ім`ям чого є антисемітизм?". Конференція проходитиме у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (Центр візуальної культури). Метою конференції є створення інтелектуального поля для аналізу сучасної проблеми антисемітизму, а також вироблення критичного дискурсу, що рефлексуватиме її на перетині соціального, історичного та візуального вимірів. Поєднання академічної мови осмислення антисемітизму із аналітичними підходами в сучасному мистецтві посприяє формуванню відрефлексованого публічного контексту розгляду цієї проблеми сьогодні. Конференція збирає фахівців у царині культурології, філософії, соціології, історії, сучасного мистецтва, митців. Конференція організована Центром візуальної культури Національного університету «Києво-Могилянська академія», Центром досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства Національного університету «Києво-Могилянська академія», Центром європейських гуманітарних досліджень Національного університету «Києво-Могилянська академія», Могилянською школою журналістики, Французьким культурним центром в Україні (Київ), Польським Інститутом у Києві.