16 лютого набуває чинності закон про статус позашлюбних дітей

16 лютого набуває чинності закон України „Про ратифікацію Європейської конвенції про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це поінформував міністр юстиції Микола ОНІЩУК.

За словами міністра, ратифікація Україною Конвенції підтвердила дотримання нашою країною норм і стандартів Ради Європи у сфері забезпечення прав дітей.

Міністр юстиції нагадав, що на сьогодні правовідносини, які регулюють питання походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою, врегульовані національним законодавством України. Зокрема, статтею 52 Конституції України передбачено, що діти є рівними у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. Ці ж питання регулюються Сімейним кодексом України, положення якого повною мірою відповідають вимогам Конвенції.

Разом з тим, європейська конвенція, що стала частиною законодавства України, є ще одним кроком нашої держави для забезпечення ефективного дотримання та здійснення прав дитини.

Європейська конвенція про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом, була розроблена з метою поліпшення правового становища дітей, народжених поза шлюбом, та встановлення загальноєвропейських стандартів з цього питання, у тому числі шляхом зменшення правових і соціальних відмінностей у правовому статусі цих дітей та дітей, народжених у законному шлюбі.

Положення Конвенції закріплюють обов’язки держав встановлювати юридичну рівність дітей, незалежно від того чи перебували їхні батьки у шлюбі на час народження дитини, зокрема у питаннях, що стосуються встановлення факту материнства та батьківства, визнання й оспорювання батьківства та відмови від нього, визначення батьківських обов’язків щодо утримання дитини, права спадкування тощо.

Міністр юстиції також повідомив, що Конвенція набуде чинності для нашої країни у перший день місяця, наступного після закінчення тримісячного періоду після передачі Україною на зберігання ратифікаційної грамоти.

*** Закон України „Про ратифікацію Європейської конвенції про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом” був ухвалений Верховною Радою України 14 січня 2009 року.

Від імені України Конвенція підписана 24 січня 2006 року міністром юстиції України Сергієм ГОЛОВАТИМ.

Учасницями Конвенції є 21 держава: Австрія, Азербайджан, Великобританія, Греція, Грузія, Данія, Ірландія, Кіпр, Латвійська Республіка, Ліхтенштейн, Литовська Республіка, Люксембург, колишня югославська Республіка Македонія, Республіка Молдова, Норвегія, Республіка Польща, Португальська Республіка, Румунія, Чеська Республіка, Швейцарія, Швеція.