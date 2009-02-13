Міліція взялася за гуртожитки

Правоохоронці за результатами перевірки гуртожитків притягнули до відповідальності 445 посадових осіб гуртожитків за допущення проживання громадян без реєстрації, без паспортів або за недійсними паспортами.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС з посиланням на інформацію заступника міністра внутрішніх справ Василя МАРМАЗОВА.

За його словами, впродовж грудня минулого року працівниками служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб було перевірено 5 тис. 235 гуртожитків та 2 тис. 182 колишніх гуртожитків.

У паспортах близько 10 тис. осіб проставлені відмітки про реєстрацію без визначення її терміну (безстрокові).

Зважаючи на те, що певна кількість мешканців гуртожитків під час перевірок були відсутні за місцем проживання, зазначені заходи тривають.

В.МАРМАЗОВ також наголосив, що на даний час обліковується інформація щодо кількості осіб, які зареєстровані в гуртожитках, з`ясовується кількість незареєстрованих громадян та підстави їх проживання, кількість незареєстрованих неповнолітніх дітей, а також осіб, які проживають без паспортів.

Керівникам територіальних органів внутрішніх справ доручено, за наявності у мешканців гуртожитків, що проживають без реєстрації, законних підстав для її здійснення (договори оренди, найму житлових приміщень), вирішити питання їх реєстрації, а також зареєструвати до батьків усіх неповнолітніх дітей, оскільки чиясь згода на їх реєстрацію не потрібна.

За словами заступника міністра, на сьогодні одним із шляхів врегулювання проблемних питань реєстрації місця проживання фізичних осіб, у тому числі мешканців гуртожитків, на думку МВС, є внесення змін до Закону України „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" у частині, що стосується необхідності затвердження Кабінетом міністрів України порядку реєстрації місця проживання громадян.