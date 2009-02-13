«КоммерсантЪ» вибачився перед дружиною Медведєва за фото з годинником

Російська газета «КоммерсантЪ» офіційно вибачилась перед дружиною президента Росії Дмитра Медведєва Світланою за публікацію її фото з дорогим годинником. Вибачення опубліковане на сайті газети.

Редакция приносит извинения С. В. Медведевой и агентству ИТАР-ТАСС за редактирование без необходимых согласований фотографии, опубликованной на обложке приложения "Стиль Часы" от 27 ноября 2008 года», - зазначено у тексті вибачення. Знімок Світлани Медведєвої був опублікований на обкладинці додатку «Стиль Часы» 27 листопада 2008 року. На фото руку першої леді Росії прикрашає швейцарський годинник Breguet, вартість якого становить близько 30 тисяч доларів США.

Публікація фото, яке викликало підозри у свідомій участі Світлани Медведєвої в рекламній акції, спричинила резонанс у російському суспільстві. Із цим скандалом неофіційно пов’язували звільнення Андрія Васильєва з посади головного редактора газети «КоммерсантЪ». У січні газету очолив Азер Мурсалієв.

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