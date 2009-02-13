Луценко зробив крайніми журналістів

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що голову Верховного Суду України Василя ОНОПЕНКА «ввели в оману» публікації в окремих ЗМІ про те, що начебто керівник МВС оголосив цього року «війну суддям».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

«На жаль, пана ОНОНПЕКА ввели в оману публікації в Інтернеті, які є недостовірними щодо закритої частини колегії МВС», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зауваживши при цьому, що на подібні теми він би хотів «спілкуватися по телефону. Вважаю, що всі керівники держави мають між собою спілкуватися перед тим, як виходити в ефір».

При цьому міністр зауважив, що на колегії він «дійсно закликав міліціонерів до протидії хабарникам-суддям. Це правда».

Ю.ЛУЦЕНКО нагадав, що торік було спіймано на «гарячому» при отриманні хабарів 19 суддів, і прокуратура порушила кримінальні справи.

Однак, як наголосив міністр, ці факти «не означають жодної провини будь-якого керівника суддівської системи. На жаль, корупція є скрізь: і в МВС, і в прокуратурі, і в СБУ, і в судах, як і в інших, на жаль, всіх ланках суспільства. Проте я вважаю, що саме спільні заяви про визнання таких фактів корупції у будь-якій системі державної влади, у тому числі і суддівської влади, спільні заходи з протидії цим негативним явищам і є нашим головним завданням».

Він висловив упевненість у тому, що з високофаховими суддями, яких переважна більшість, «ми знаходимо спільну мову і порозуміння».

«Але цей у декілька десятків тисяч людей колектив псують люди, які беруть хабарі. І це правда. Її треба визнати, і спільно викорінювати», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО, підкресливши при цьому, що він «в жодному разі не має бажання заявити, що суди наскрізь загрузли у корупції».

«Тому дійсно спільно з прокуратурою і, сподіваюся, з керівництвом Верховного Суду, ми будемо чистити не тільки свої міліцейські ряди, але й інші бюджетні, тобто адміністративні щаблі влади і суддівські. Я думаю, що це правильно», - заявив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого голова Верховного Суду В.ОНОПЕНКО заявив, що сподівається на вибачення міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА стосовно його висловлювань про суди і суддів.

Згідно з повідомленням прес-служби Верховного Суду, В.ОНОПЕНКО нагадав, що, за інформацією ЗМІ, виступаючи 6 лютого на засіданні колегії МВС і визначаючи для міліції основні завдання, Ю.ЛУЦЕНКО, зокрема, заявив, що цей рік є роком "війни з судами" і що, крім міліції, нікому поставити суддів "у законне стійло".

В.ОНОПЕНКО вважає, що ці висловлювання міністра є неприпустимими за формою і змістом для статусу державного діяча, політика, члена уряду. “Вони є виявом кричущого правового нігілізму – відвертої правової і суспільної некоректності, а також неповаги до суду як органу правосуддя та суддів як носіїв судової влади”, - наголосив голова ВСУ. Саме судова система, сказав В.ОНОПЕНКО, попри всі існуючі негаразди її функціонування, виступає фактором стабільності в суспільстві в умовах глибокої політичної кризи.

Крім того, за його словами, такі висловлювання свідчать про нехтування високопосадовою особою міжнародно-правовими принципами здійснення правосуддя, а також визначеними Конституцією та законами України правовими засадами функціонування державної влади в Україні.