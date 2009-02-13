У Криму порушено кримінальну справу проти судді

Держава втратила 500 тис. грн

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу щодо судді Білогірського районного суду за фактом винесення заздалегідь неправосудної ухвали та службової фальсифікації. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури АРК, через неправомірні дії судді державне майно вартістю 500 тис. грн. перейшло в приватні руки. Дії судді кваліфіковані за ч.2 ст.175 і ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України.

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