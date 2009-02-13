Прокуратурі не сподобалася ідея Черновецького брати гроші зі школярів

Прокуратура міста Києва внесла припис до Головного управління у справах сім’ї та молоді КМДА з вимогою негайно відкликати листа до мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО щодо введення платних послуг у позашкільних закладах столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, цим відомством було проведено перевірку додержання прав дітей на предмет доступності та безоплатності освіти, насамперед, у позашкільних закладах.

Як з’ясувалося у ході перевірки, Головне управлінням у справах сім’ї та молоді КМДА скерувало листа Київському міському голові з ініціативою ввести платні послуги у позашкільних закладах (підліткових клубах) столиці, щоб створити додаткові джерела надходження фінансових ресурсів до бюджету. У цьому листі пропонувалося встановити середню вартість за відвідування підліткових клубів в розмірі 450 грн.

Прокуратура міста Києва, захищаючи конституційні права та свободи громадян, з метою запобігання прийняття Київрадою незаконного рішення внесла припис про негайне відкликання відповідного листа.