Луценко хоче ще більше міліції - вони ж до бабусь не лізуть

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає за доцільне збільшити кількість військовослужбовців внутрішніх військ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську, відповідаючи на питання журналістів.

«Хотілось би запропонувати збільшити внутрішні війська», - сказав міністр, пояснивши, що це необхідно зробити для забезпечення охорони правопорядку.

«Крім того, вони не зростаються з місцевістю, не лізуть в ларьки до бабусь… Ми (Україна – УНІАН) не настільки багаті, щоб відмовлятися від такого мобільного, ефективного спецпідрозділу», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.