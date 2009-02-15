Турецькі в`язниці відчинили двері

У зв`язку з Днем святого Валентина в турецьких в`язницях пройшов день відкритих дверей.

Як повідомляє радіо «Свобода», членам сімей, родичам, знайомим дозволено вільно відвідувати ув`язнених в місцях позбавлення волі.

Тюремна влада, проте, просять відвідувати ув`язнених у чітко відведений час і приводити із собою тільки найближчих родичів. Щоб уникнути безпорядків, вжито підвищених заходів безпеки.

Міністр внутрішніх справ Алі ШААХІН в інтерв`ю одному з телеканалів розповів: "Така акція проводиться вперше. Ми хочемо, щоб в День закоханих ув’язнені відчули турботу і підтримку своїх близьких".

Побачення, втім, заборонені для "особливо небезпечних злочинців" і в`язнів одиночних камер, де звичайно утримуються політичні в`язні.

За даними ЗМІ, турецькі в`язниці переповнені, у місцях позбавлення волі перебувають понад 200 тисяч чоловік. Умови утримання багатьох ув`язнених не відповідають санітарним нормам. Між охоронцями і в`язнями нерідко виникають конфлікти.