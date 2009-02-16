Україна не розуміє, чому Росія не хоче відкрити архіви про Голодомор

Український інститут національної пам`яті не розуміє причин відмови Росархіву в оприлюдненні документів, що стосуються подій 1932-1933 років в Україні.

Про це йдеться у заяві Українського інституту національної пам`яті, текст якої переданий агентству УНІАН.

В інституті нагадали, що керівник Росархіву Володимир КОЗЛОВ зауважив, що в Росії є документи, датовані 1932-1933 роками, які доводять, що Голодомор 1930-х років не був спрямованою проти України акцією. Разом з тим, він заявив, що поки що Росархів не може їх опублікувати, оскільки вони засекречені.

В інституті зауважили, що у Росії заперечують Голодомор як геноцид українців, але дивують методи, якими це робиться. “Вони схожі до тих, яких дотримувався один із чеховських героїв: "Цього не може бути, тому що не може бути ніколи", йдеться у повідомленні.

Українська сторона не розуміє причини цієї надсекретності і зауважує, що граничні строки утаємничення, як правило, не перевищують 75 років. В інституті зазначили, що Україна неодноразово зверталася до Росії за документальною допомогою у розкритті цієї трагедії, і відзначають, що в Росії не опубліковано жодного збірника свідчень і жодного спеціального збірника документів.