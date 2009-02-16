Іммігранти зможуть одержати громадянство США після півроку в армії

Американська армія вперше з часів В`єтнамської війни почне набирати на службу іммігрантів, що дозволить їм одержати громадянство США всього за півроку, повідомляє газета New York Times в неділю.

"Армія зміцниться людськими ресурсами, а іммігранти зароблять громадянство і опиняться на переході до Американської мрії", - цитує газета слова генерала-лейтенанта Бенджаміна Фріклея.

Пропозиція адресована кваліфікованим іммігрантам, які живуть в США за тимчасовими візами не менше двох років. Зазвичай процедура отримання громадянства тягнеться набагато довше за шість місяців.

Армійські вербувальники розраховують, що у іммігрантів, які вирішили вступити на військову службу буде вища освіта, знання іноземної мови і більше професійних навиків, ніж американців, які вступають до лав армії. Це допоможе армії США закрити лакуни у військовій медицині, перекладах і в аналізі розвідувальних даних.

Перший набір рекрутів-іммігрантів почнеться в Нью-Йорку, на службу в армію будуть запрошено приблизно 550 осіб, які розмовляють однією або декількома з 35 мов, включаючи російську, арабську, китайську, курдську, непалську, пуштунську і тамільську. Решта декількох сотень іммігрантів найматиметься в армійську медичну службу.

У перший рік дії програми планується набрати всього тисячу осіб. У разі успіху, щорічно армія зможе рекрутувати 14 добровольців іммігрантів або одну людину на шість рекрутів.

РІА "Новости"