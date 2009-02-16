У Туреччині відбуваються акції протесту проти масових звільнень, передає радіо "Свобода".

У Стамбулі та інших турецьких містах в неділю на вулиці вийшли кілька тисяч осіб, які втратили роботу через економічну кризу.

За даними ЗМІ, в ході мітингу в Стамбулі сталися сутички групи робітників з поліцейськими. Кілька осіб дістали поранення.

Організатори акцій - ліві партії і профспілки - вимагають від влади гарантій збереження зайнятості і збільшення допомоги по безробіттю.

У Туреччині за останні шість місяців втратили роботу близько 400 тисяч осіб.