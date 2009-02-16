У Туреччині відбуваються акції протесту проти масових звільнень
11:18, 16 лютого 2009Права людини
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За півроку 400 тис. людей втратили роботу
У Туреччині відбуваються акції протесту проти масових звільнень, передає радіо "Свобода".
У Стамбулі та інших турецьких містах в неділю на вулиці вийшли кілька тисяч осіб, які втратили роботу через економічну кризу.
За даними ЗМІ, в ході мітингу в Стамбулі сталися сутички групи робітників з поліцейськими. Кілька осіб дістали поранення.
Організатори акцій - ліві партії і профспілки - вимагають від влади гарантій збереження зайнятості і збільшення допомоги по безробіттю.
У Туреччині за останні шість місяців втратили роботу близько 400 тисяч осіб.
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