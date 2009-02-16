Луценко хоче запровадити візи для грузин та молдаван

Міністерство внутрішніх справ виступає за введення візового режиму з Молдовою й Грузією.

Про це міністр внутрішніх справ Юрій Луценко повідомив журналістам у Миколаєві, передають Українські новини.

Із проханням про сприяння в цьому питанні МВС звернулося до Міністерства закордонних справ.

"Ми звернулися до Міністерства закордонних справ для ініціювання візового режиму з Молдовою й Грузією", - заявив Луценко.

За його словами, великою проблемою є безвізовий режим у випадку із громадянами Молдови, які, використовуючи отримані раніше румунські паспорти, з території України потрапляють у країни Європейського Союзу - Польщу й Словаччину.

"Велика проблема сьогодні - це безвізовий режим через західний кордон Європейського Союзу за раніше отриманими румунськими паспортами, які Румунії зараз не цікаві, але за ними намагаються пройти через інші, польський, словацький кордон", - повідомив міністр.

Щодо Грузії Луценко зазначив, що багато злочинних угруповань, які складаються із громадян цієї країни, займаються квартирними крадіжками в Україні.

"А з іншого боку, всі мої особисті симпатії, дружба із грузинськими містами, але понад 150 груп займалося квартирними крадіжками", - зазначив він.

За словами Луценка, зараз ця проблема є надзвичайно гострою.

Нагадаємо, що українські дипломати прагнуть отримати безвізовий режим із ЄС вже у 2012 році. Однак у четвер представники ЄС наголосили, що у європейських держав є різні підходи, тому безвізовий режим з Україною - питання на середню, або навіть на далеку перспективу.

Міністр закордонних справ України Володимир Огризко висловив надію, що Європейський Союз введе безвізовий режим для України до 2012 року.

Також варто нагадати, що безвізовий режим між Україною та Ізраїлем може бути введено вже у 2010 році за умови інтенсифікації переговорів консульських служб обох держав. Такий прогноз висловив нещодавно заступник голови Верховної Ради Микола Томенко.

У 2008 році турпотік із України виріс у порівнянні з позаторішніми показниками майже удвічі, повідомили в Мінтуризму Ізраїлю.

На думку Томенка, встановлення безвізового режиму додатково пожвавить туристичний обмін і сприятиме економіці двох країн. А досягти скасування віз, на його думку, можна буде вже наступного року за умови активізації роботи державних служб.