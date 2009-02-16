17 лютого - 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Вантажні автоперевізники оголошують Всеукраїнський страйк 18 лютого”. На прес-конференції будуть озвучені причини, які спонукали до такого кроку, та вимоги автоперевізників до Кабінету Міністрів. Учасники: голова страйкового комітету Руслан Капанадзе, керівник Всеукраїнського центру сприяння підприємницькій діяльності Олександр Данилюк, представники перевізників (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.