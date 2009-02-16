19 лютого - 14-00- Круглий стіл на тему: «Становище чоловіків в Україні» (щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків). Організатори - Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні спільно з Комітетом ВРУ з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Співорганізатори - Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту, Програма сприяння Парламенту України, Фонд народонаселення ООН, Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України (вул. Грушевського, 18/2. к. 12). Потрібна акредитація. Телефон: 255-44-65.