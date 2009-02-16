Оголошується конкурс на участь у Курсі для координаторів молодіжних освітніх заходів у галузі прав людини, що організовує Українська Гельсінська спілка з прав людини спільно з Норвезьким Гельсінським Комітетом за фінансової підтримки Норвезького Гельсінського Комітету та Міжнародного Фонду «Відродження».

До участі у конкурсі запрошуються активісти недержавних організацій та ініціативних груп, які діють у сфері захисту й підтримки прав людини та зацікавлені організовувати й проводити навчальні заходи з прав людини для молоді.

В рамках Курсу його учасники отримають спеціальну підготовку щодо організації та проведення молодіжних освітніх заходів у галузі прав людини. Учасники Курсу зможуть підвищити свій рівень знань щодо прав людини, отримати практичні навики викладання та проведення занять з прав людини та суміжних тем, набути досвіду в організації та залучені підтримки молодіжних освітніх заходів у галузі прав людини на локальному рівні.

В рамках Курсу відбудеться два 7-денних тренінги. Перший тренінг проходитиме з 10 по 17 березня, другий – з 5 по 11 квітня 2009 року. У період між тренінгами учасники виконають практичне домашнє завдання, що передбачатиме розробку молодіжного освітнього заходу у галузі прав людини на локальному рівні. У період з травня по вересень 2009 року, учасники Курсу організовуватимуть молодіжні освітні заходи на локальному рівні. Презентація найкращих проведених заходів відбудеться у жовтні 2009 року під час підсумкової конференції.

Претенденти на участь у навчальному Курсі мають бути активістами недержавних організацій або ініціативних груп, які діють у сфері захисту й підтримки прав людини та мають бути готовими:

- організовувати й проводити молодіжні освітні заходи з прав людини;

- відвідувати усі заняття протягом двох 7-денних тренінгів;

- виконувати практичне домашнє завдання у проміжок між двома 7-денними тренінгами;

- по закінчені Курсу підготувати та провести молодіжний освітній захід;

- співпрацювати в команді з іншими учасниками Курсу.

Перший тренінг проходитиме з 10 по 17 березня 2009 року на базі санаторію «Журавушка», с. Пухівка, Броварський район, Київська область.

Організатори забезпечують проживання та харчування учасників тренінгу, витрати на проїзд до місця проведення тренінгу й у зворотному напрямку (за умови наявності проїзних документів й у межах вартості проїзду рейсовим автобусом або купейним вагоном поїзда).

Формування групи учасників Курсу відбуватиметься за результатами конкурсного відбору та телефонного інтерв`ю.

Заявки повинні надійти не пізніше 17.00, 27 лютого 2009 року. Заявки, надіслані пізніше зазначеного терміну розглянуті не будуть. Учасники конкурсу будуть повідомлені про його результати до 4 березня 2009 року.

Докладніше про програму можна дізнатись в інтернеті: www.edu.helsinki.org.ua

Контакти для отримання додаткової інформації:

E-mail: rozumiemopravaludyny@gmail.com

Контактна особа:

Сергій Буров (моб. тел.: +380509219967)