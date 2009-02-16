Міжнародна організація по боротьбі з корупцією Transparency International нагородила російського журналіста Романа Шлейнова і британського журналіста Девіда Лі (David Leigh) премією Integrity за 2008 рік. Премії вручені за внесок в розкриття корупційної діяльності.

"Роботи цих співробітників демонструють, що журналістське розслідування є ефективним способом суспільного контролю за структурами влади", - заявив голова комітету премії Integrity Сіон Ассідон (Sion Assidon), чиї слова наводяться на офіційному сайті Transparency International.

Завідувач відділом розслідувань "Нової газети" Роман Шлейнов відомий своїми статтями про корупційні зв`язки між політиками і бізнесменами. За останні дев`ять років журналіста чотири рази викликали на допити у ФСБ. Як вказується в прес-релізі Transparency International, з 2000 року були убиті чотири співробітники "Нової газети", у тому числі троє з відділу розслідувань.

Журналіст газети The Guardian Девід Лі здобув популярність завдяки статтям про хабарництво в організації British Aerospace Systems, пов`язаному з постачаннями зброї в інші країни.

Церемонія вручення винагород відбудеться 17 лютого 2009 року в Лондоні.