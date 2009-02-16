Звільнених мігрантів Чехія безкоштовно відправлятиме додому

Безкоштовний квиток додому та п`ятсот євро - таку допомогу Чехія надасть мігрантам, що їх звільнили через економічну кризу. Нововведення діятиме лише для тих іноземців, що працюють у країні легально.

Нова норма почне діяти вже завтра. У такий спосіб Прага хоче завадити зростанню кількості нелегалів. До кінця березня, за оцінками уряду, без роботи залишаться дванадцять тисяч іноземців. А впродовж наступних шести місяців лави безробітних можуть поповнити ще майже сімдесят тисяч людей.

Крім того, чеський уряд наполягає на обмеженій видачі довгострокових робочих віз, та вимагає ретельніше перевіряти кандидатів. Офіційно, у Чехії працює близько ста тисяч українців, неофіційно - у кілька разів більше

5 канал