Тепер евакуювати авто в Києві знову мають по-старому

Втратив чинність порядок затримання та зберігання евакуйованих з вулиць столиці автомобілів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, визнано таким, що втратив чинність Порядок взаємодії між Головним управлінням МВС України в місті Києві та Головним управлінням транспорту Київської міської державної адміністрації щодо припинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням правил зупинки і стоянки транспортних засобів.

За даними Мін‘юсту, наказ щодо втрати чинності порядку було видано 13 лютого 2009 року Головним управлінням транспорту КМДА та Головним управлінням МВС України в місті Києві за № 15/16. Наказ зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 16 лютого 2009 року за № 5/803.

Наказ видано з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства зазначеного вище порядку порядку. Відповідно до статті 2652 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порядок тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках та стоянках має визначатися Кабінетом міністрів України.

Як зазначають у Міністерстві юстиції, на сьогодні процедуру тимчасового затримання, зберігання транспортних засобів на спецмайданчиках і стоянках та їх повернення визначено постановою Кабінету міністрів України від 17 грудня 2008 року № 1102 «Про затвердження Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках».

*** Порядок взаємодії між Головним управлінням МВС України в місті Києві та Головним управлінням транспорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо припинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням правил зупинки і стоянки транспортних засобів, було затверджено 16 липня 2008 р. спільним наказом ГУ транспорту КМДА та Головного управління МВС України в місті Києві за № 41/104.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2008 року Кабінет міністрів України затвердив Порядок тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках.

Порядок, зокрема, передбачає, що доставка транспортних засобів на спецмайданчик здійснюється за допомогою евакуаторів, після чого уповноважена особа ДАІ у присутності 2-х свідків робить запис до протоколу про адміністративне правопорушення та про тимчасове затримання транспортного засобу. Якщо водій з’являється на місці правопорушення під час завантаження транспортного засобу, тимчасове затримання не проводиться, а оформлюється протокол про адміністративне правопорушення.

Повернення ж транспортного засобу здійснюється за письмовим зверненням його власника, водія за умови оплати ним витрат, пов’язаних з транспортуванням та зберіганням.