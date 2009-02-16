Луганчани подають до суду на міськраду

Луганські громадські активісти мають намір у судовому порядку оскаржити бездіяльність міськради, яка вже півтора року саботує прийняття «Місцевих правил забудови» - нормативного акту, необхідного місцевій громаді для того, щоб зупинити безперервний «дерибан» міської землі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник правозахисного центру "Поступ" Костянтин РЕУЦЬКИЙ.

За його словами, учасники координаційної зустрічі організацій, які увійшли до національної коаліції «Впровадження прозорих і вільних від корупції механізмів забудови», проголосували за подання декількох судових позовів проти Луганської міської ради.

Як повідомив К.РЕУЦЬКИЙ, ухвалити місцеві правила забудови міськраду зобов’язує Закон «Про планування й забудову територій». Роботу над проектом цього документу було розпочато ще у грудні 2007 року, і його ухвалення було заплановане на 2008 рік. "Однак міськрада нічого не зробила для прийняття цього нормативного акту, порушивши, таким чином, і законодавство, і власний план регуляторної діяльності", - повідомив К.РЕУЦЬКИЙ.

Окрім цього коаліціянти мають намір оскаржити одне з недавніх рішень міськради, яке, за їхніми словами, було прийняте "з грубими порушеннями норм законодавства". Експерт коаліції з правових питань Богдан БОНДАРЕНКО вважає, що вірогідність винесення судом рішення на користь громади є дуже високою, і має намір добиватися визнання бездіяльності міськради незаконним. На основі подібних судових рішень парламентська більшість може проголосувати за розпуск місцевої ради. Б.БОНДАРЕНКО впевнений, що у Верховній Раді є політичні сили, яких зацікавить подібний сценарій і луганські депутати мають розуміти це.

Депутати виправдовують свою бездіяльність дефіцитом бюджету, однак активісти громадських організацій впевнені, що причина в іншому. На їхню думку, нормативне регулювання "перекриє потік хабарів, які течуть до кишень обранців за послуги з відведення землі й отримання дозволу на будівництво".