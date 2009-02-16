20 лютого о 17.00 у книгарні «Є» (м. Київ, вул. Лисенка, 3, ст. м. Золоті Ворота) відбудеться презентація книжки Елен Блан «Родом із КГБ. Система Путіна».

Книга французької авторки, відомого славіста і політолога Елен Блан – це пристрасна й емоційна пересторога для всієї європейської спільноти. Дослідниця, розкриваючи глибинні причини потрясінь у Росії останніх десятиліть ХХ ст., стверджує, що вони були свідомо сплановані російськими спецслужбами і що офіційна політика цієї держави не має нічого спільного з її справжньою метою. На основі ґрунтовного аналізу, спираючись на численні документи і факти, авторка доводить, що російський мафіозний неототалітаризм, очолюваний КГБ, особливо зміцнівши за правління В. Путіна, сьогодні становить реальну загрозу для країн Європи – адже нинішня Росія не зреклась колишньої совєтської мрії про світове панування чи принаймні панування над Європою.