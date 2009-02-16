10-річна дівчинка розлучилася з чоловіком-ґвалтівником

Донедавна Алі Нужуд була наймолодшою розлученою жінкою у світі. Після її сміливого вчинку ще двоє єменських дівчат віком 9 та 12 років захотіли розлучитись зі своїми чоловіками. А 8-річна мешканка Саудівської Аравії це вже зробила.

"Я прийшла, щоб розлучитись", - сказала 10-річна Алі Нужуд судді трьохмільйонної столиці Ємену Сани. Її бідні батьки видали дівчинку заміж за чоловіка, який більш як у три рази старший за неї. Забравши Алі у своє рідне містечко, бив та насилував дружину впродовж двох місяців.

Жах закінчився, коли дівчинка попросилась погостювати у батьків. Щоправда, коли вона розповіла своїм рідним, що робить її чоловік, ті сказали, що нічим зарадити не можуть. Тоді Алі Нужуд попросила грошей у тітки і сама поїхала в суд.

Після слів дитини про бажання розлучитись, ошелешений суддя забрав дівчинку до себе, щоб та погралась з його 8-річною донею. За два дні він оформив розлучення.

Ця історія залишилась би невідомою, якби не увага американських журналістів, які зацікавились неймовірними весіллям та розлучення. Після серії публікацій в пресі, віковий ценз для дівчат у Ємені збільшився з 15 до 18 років. Та попри це, близько 52% дівчат країни виходять заміж раніше (як друга чи третя жінка своїх значно старший чоловіків).

Тепер за допомогою журналіста французького видання Le Figaro, Алі Нужуд презентувала у Парижі автобіографію. Про свого колишнього чоловіка-кур`єра вона не хоче згадувати. Але й про майбутнього принца не мріє.

"Я більше не думаю про шлюб", - сказала вона журналістам.

Тепер Нужуд думає лише про навчання. А в майбутньому, каже дівчинка, вона хоче працювати над захистом прав єменських жінок. Перебуваючи у Франції з презентацією автобіографії, Алі Нужуд обговорювала проблему дитячих шлюбів з французьким міністром з захисту прав людини.

Нужуд каже, що вона вже обрала свою майбутню професію: дівчинка хоче бути юристом.

У цій країні її послуги будуть затребувані. Згідно з звітом ЮНІСЕФ про ситуацію з правами дітей по всьому світу. Близько 49% південно-азійських 20-річних жінок були одружені у віці до 18 років.

"Часто сім`ї видають заміж своїх доньок у дуже юному віці, тому що хочуть захистити їх. При цьому батьки не усвідомлюють, які небезпеки загрожують їхнім донькам", - каже спеціаліст ЮНІСЕФ з захисту прав дітей Стелла Шумахер.

"Потрібні зміни соціальних норм, законодавчих змін замало", - впевнена експерт.

Журналіст, яка записувала біографію дівчинки з її слів і провела з маленькою жіночкою доволі багато часу каже, що Алі все ще загрожує небезпека з боку її родичів-чоловіків (у дівчинки 15 братів і сестер). Адже ті вважають, що свої вчинком дівчинка знеславила сім`ю.

Попри те, що чоловіка і батька було заарештовано за організацію незаконного шлюбу. Їх звільнили за 10 днів. Батько пояснив судді, що він просто хотів захистити доньку від насильства, яке панувало на вулицях міста, адже одну з її сестер вже викрали, іншу - зґвалтували.

Після резонансного розлучення нью-йоркський журнал Glamour назвав Нужуд жінкою року 2008.

Українська правда, за матеріалами Time, The Los Angeles Times, Glamour, CNN.