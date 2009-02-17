Кияни пікетують райдержадміністрації

Сьогодні вранці жителі Києва пікетують Шевченківську та Дарницьку районні держадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, під гаслами «Шевченківському району – чесну владу!», «Геть корупцію!» мітингувальники вимагають відставки керівника Шевченківського району столиці Віктора ПИЛИПИШИНА, а під гаслом «Ліфтам працювати – Сташука гнати!» - відставки голови Дарницького району Віталія СТАШУКА.

На думку киян, що прийшли пікетувати райдержадміністрації, лише це забезпечить ліквідацію корупційних схем та забезпечить сумлінне виконання районними посадовцями їхніх службових обов’язків.

За даними міського колл-центру, саме з Шевченківського та Дарницького районів надходить найбільша у столиці кількість скарг на хабарництво і недбале ставлення чиновників до виконання своїх обов’язків.