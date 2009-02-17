Депутат-регіонал збив насмерть двох людей
09:54, 17 лютого 2009Права людини
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ДТП у місті Прилуки
16 лютого о 2 годині ночі у місті Прилуки Чернігівської області депутат Чернігівської облради від Партії регіонів Анатолій Мирошниченко, перебуваючи за кермом автомобіля Lexus, збив скутер Honda Tact, на якому їхали двоє чоловіків - 27 і 28 років.
Вони загинули на місці ДТП.
Коли на місце трагедії прибули родичі загиблих, Мирошниченка вже не було. В його приймальній повідомили, що він перебуває в лікарні, втім не уточнили, у якій саме.
Мирошниченко є також головою правління ВАТ "Прилуцький птахокомбінат".
Як вдалося з`ясувати, Lexus 2008 року випуску, яким керував депутат, йому не належить – він використовував його за дорученням.
Наразі подробиці події з`ясовуються.
ТСН
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