У Києві повернули безкоштовний в`їзд на кладовища

У Києві за результатами перевірки прокуратури столиці скасовано плату за в’їзд на територію кладовищ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, 23 січня комунальним підприємством РС СКП «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» було видано наказ, яким встановлено плату за в’їзд на кладовища у розмірі 10 грн. для автотранспорту, що не задіяний у похованнях.

4 лютого прокуратура столиці опротестувала даний наказ, а вже 12 лютого комунальним підприємством «Спецкомбінат ПКПО» встановлену плату за в’їзд на територію підпорядкованих йому кладовищ було скасовано.