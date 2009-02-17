19 лютого о 12:00 у приміщенні агентства Укрінформ (м. Київ, вул. Б. Хмельницького 8/16) відбудеться спільна прес-конференція Української Ради з питань біженців та ECRE, присвячена результатам моніторингу прав біженців та шукачів притулку - однієї з найбільш вразливих груп населення.

Історія людства завжди перетиналась з проблемою біженців. Це одна з найболючіших проблем сучасного світу. Чисельні війни, в яких переслідувались люди, примушували останніх залишати рідний дім. Втікаючи від переслідувань, люди шукають притулку в інших державах, культур і мов яких часто не знають..

Після Другої світової війни, у 1951 році, коли назріла необхідність створити справжній міжнародний захист для шукачів притулку, було прийнято міжнародний документ - Конвенцію ООН про статус біженців, яка визначає, хто такі біженці, які вони мають права, і хто відповідає за дотримання їхніх прав. Ця Конвенція та Протокол 1967 року щодо статусу біженців були ратифіковані Україною 10 січня 2002 р. Відтоді, згідно з Конституцією України, положення Конвенції та Протоколу є частиною національного законодавства України. Наскільки Україна виконує свої міжнародні зобов’язання?

Спікери:

Наталія Дульнєва (Українська Рада з питань біженців): "Недоліки законодавства та їх відображення на дотриманні прав біженців та шукачів притулку"

Діна Гуд (Українська Рада з питань біженців): "Висвітлення зобов’язань України у соціальній сфері щодо шукачів притулку та біженців та оцінка їх виконання"

Юлія Зельвенська (ECRE): "Презентація проекту «Історії Біженців» – расизм та ксенофобія, неможливість інтеграції в українське суспільство та інші проблеми на прикладі окремих історій з життя біженців".

На прес-конференції також будуть присутні особі, що отримали статус біженця в Україні, в яких буде можливість отримати коментарі та задати запитання.

За докладнішою інформацією звертайтеся до Тетяни Мазур, Міжнародна Амністія в Україні, член Української Ради з питань біженців тел: +380979040987, e-mail: director < >amnesty.org.ua