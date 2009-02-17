У парламенті пройдуть слухання щодо захоплень фермерських земель

Уряд має намір ініціювати проведення парламентських слухань з питання рейдерських захоплень фермерських земель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на нараді з фермерами заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона доручила Асоціації фермерів підготувати інформацію про факти захоплень, яку вони мають, щоб ініціювати проведення таких слухань наступного тижня.

Про факти рейдерських захоплень фермерських земель на нараді повідомив голова Асоціації фермерів і приватних землевласників Іван ТОМИЧ. Він наголосив, що останнім часом такі захоплення почастішали.