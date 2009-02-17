У Чернігові громадські активісти пікетували суд

Вчора біля приміщення Апеляційного суду Чернігівської області відбулася акція „Катюзі по заслузі?”, в ході якої учасники висловили свою незгоду з рішенням Корюківського районного суду.

Як повідомили УНІАН у чергінівському Центрі "Доброчин", учасники протестували проти судового рішення, за яким 60-річного громадянина було засуджено до 3 років позбавлення волі за розбещення 5-річної дівчинки, але звільнено від покарання з іспитовим строком.

Судове засідання було перенесено на невизначений термін у зв’язку з поданням апеляційної скарги іншою стороною.

За інформацією правозахисників, у квітні 2007 року в смт. Понорниця Коропського району Чернігівської області сталася наруга над малолітньою дівчинкою, якій на той час не виповнилося і 5 років. Звинувачений - 60-річний сусід. Батьки дівчинки звернулися до правників Центру „Доброчин” за допомогою. За цей час відбулося 36 судових засідань. В результаті Корюківський районний суд постановив визнати підсудного винним i призначити 3 роки позбавлення волi, застосувавши до засудженого ст. 75 КК України i звільнивши його від призначеного покарання з випробуванням на iспитовий строк - 3 роки.

"Таким „судовим захистом” держава лише спонукає до вчинення неправомірних дій людей, котрі зневірилися у справедливості українського правосуддя. Коли держава не може захистити дитину від злочинних дій, чи вистачить терпіння у громади не винести свій справедливий вирок?", - заявляють у Центрі "Доброчин".

Акцію біля приміщення суду ініціювали та провели громадські організації Чернігівський центр прав людини та Центр „Доброчин”. Громадські організації заявляють, що "будуть контролювати діяльність судової системи по цій справі і готові відстоювати честь і гідність дитини у всіх судових інстанціях, закінчуючи Європейським судом з прав людини".