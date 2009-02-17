У Мінську розігнали акцію солідарності з політв`язнями

16 лютого в Мінську була жорстоко розігнана акція солідарності з політв`язнями.

Як повідомляє "Громадський простір" із посиланням на організацію Хартія`97, десятки мінчан були побиті на Жовтневій площі співробітниками міліції та ОМОНу.

16 лютого, у День білоруської солідарності, лідери та активісти опозиції, колишні політв`язні і звичайні мінчани вийшли на Жовтневу площу з портретами заарештованих Миколи Автуховіча, Юрія Леонова, Володимира Осипенка, Артема Дубського.

В акції брали участь лідери громадянської кампанії «Європейська Україна» Андрій Санніков і Змітер Бородко, координатор Хартіі`97 Дмитро Бондаренко, лідер кампанії «Джинс за свободу» Євген Афнагель, колишній політв`язень Олександр Козулін, Андрій Кім, Змітер Дашкевич, Артур Фінькевіч, Еніра Броніцкая, Тимофій Дранчук, лідер ОГП Анатолій Лебедько та інші відомі люди.

Учасники акції солідарності також розгорнули плакати «Свободу Автуховичу, Леонову та Осипенку», «Ні політичному терору». Демонстранти скандували «Свободу!», «Жыве Беларусь!».

Простояти так чином на площі люди змогли не більше 10 хвилин. Проти учасників мирної акції були кинуті десятки співробітників міліції та ОМОНу. Людей грубо витісняли з площі, при цьому їх валили на землю, били ногами, випихали з допомогою кулаків і кийків.