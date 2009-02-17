Мін`юст розкаже, як поскаржитися на суддю

Міністерство юстиції виступить з ініціативою поширення інформаційних роз‘яснень для громадян щодо оскарження неправомірних дій суддів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, про це заявив міністр юстиції Микола ОНІЩУК у ході зустрічі з представниками Місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні.

У ході зустрічі були презентовані розроблені фахівцями USAID посібники для українських громадян, в яких роз‘яснюються шляхи оскарження дій суддів, а також надається форма заяви-скарги на дії судді. Також, міністру юстиції було презентовано спеціальний відео-ролик - соціальний сюжет щодо прав громадян на оскарження дій суддів, в якому, зокрема, роз‘яснюються процедура оскарження.

Міністр юстиції надав схвальні оцінки матеріалам, розробленим фахівцями Місії Агентства США з міжнародного розвитку в Україні, висловивши переконання, що розповсюдження такої інформації серед українських громадян сприятиме підвищенню правової освіти населення та захисту прав українців.

За словами міністра юстиції, Міністерство юстиції буде наполягати на включенні до проекту державного бюджету на 2010 рік видатків для видавництва інформаційних посібників, що роз‘яснюють порядок оскарження дій суддів.

Крім того, Міністерство юстиції буде сприяти розповсюдженню спеціального відео-ролика щодо прав громадян на оскарження дій суддів через регіональні управління юстиції.