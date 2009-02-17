НБУ хоче залишити валютні депозити без гарантій

НБУ хоче виключити валютні депозити з системи гарантування вкладів. Такі зміни в закон «Про Фонд гарантування вкладів фізосіб пропонує внести заступник голови НБУ Олександр Савченко. Ця норма стосуватиметься виключно депозитів, які будуть відкриті після внесення змін до законодавства, «старих» депозитів вона не торкнеться.

«Гарантуванню з Фонду повинні підлягати тільки вклади в національній валюті. За вклади в доларах хай відповідає Федеральна резервна система США, в євро — Європейський центральний банк. Потрібно внести відповідні зміни до законодавства», — заявив він «Делу». Такі заходи покликані понизити рівень доларизації економіки і попит на валюту з боку населення.

Банкіри ж вважають, що зараз не час міняти правила гри, і стверджують, що це тільки посилить проблему недовіри до банківської системи.