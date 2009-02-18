Відбудеться розширене засідання правління Української міжконфесійної Християнської Місії “Духовна та благодійна опіка в місцях позбавлення волі”

19 лютого - 10-00 - Відбудеться розширене засідання правління Української міжконфесійної Християнської Місії “Духовна та благодійна опіка в місцях позбавлення волі”. Питання: попередження та профілактика самогубств серед засуджених та ув’язнених; заснування Пенітенціарного інституту державної кримінально-виконавчої служби України; вивчення книжкового фонду бібліотек установ виконання покарань тощо (вул.Мельникова, 81). Потрібна акредитація. Телефони: 461-86-14, 461-86-07 до 18-00 18 лютого.

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