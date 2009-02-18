Прес-конференція на тему «Повернення депозитів: юридичні механізми вирішення проблеми»

19 лютого - 11-00 - В Інтернет-холдингу «ОБОЗ.ua» відбудеться прес-конференція голови правління міжнародної правозахисної організації «Міжнародна Ліга захисту прав громадян України» Едуарда Багірова на тему: «Повернення депозитів: юридичні механізми вирішення проблеми». У прес-конференції також візьме участь вкладник банку «Надра», ветеран Великої Вітчизняної війни, ветеран-чорнобилець Марлен Белогуров (вул.Панаса Мирного, 17). Телефон: 8(068) 3463941. Запитання можна поставити на сторінці сайту «Обозреватель»: http://conf.oboz.ua/conference/866.aspx.

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