Нарада щодо додержання законодавства про працю та своєчасність і повноту її оплати

19 лютого - 12-00 - Заступник Генерального прокурора України Тетяна Корнякова проведе оперативну нараду щодо додержання законодавства про працю та своєчасність і повноту її оплати. У нараді візьмуть участь заступники прокурорів областей, начальники підрозділів, також запрошені міністр праці та соціальної політики України, народні депутати, представники засобів масової інформації (вул. Різницька, 13/15). Потрібна акредитація. Телефони: 200-78-56, 288-87-61 до 10-00 19 лютого.