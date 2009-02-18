19 лютого - 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: " Банки – вбивці: кількість суїцидів в Україні стрімко зростає – фахівці б’ють на сполох" . Будуть оприлюднені: сенсаційні факти загибелі людей через злочинну діяльність банків, ексклюзивні зізнання працівників колекторських фірм та результати роботи «гарячої лінії» для постраждалих від банків. Учасники: Лідер партії малого та середнього бізнесу України Ярослав Місяць, експерт з подолання кризових явищ в країнах з ринковою економікою Сергій Трепшин; представники провідних колекторських фірм та клієнти банків (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.