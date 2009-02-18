Прес-конференція представників Національного комітету порятунку бізнесу на тему: ”Масовий протест киян проти дій Київської влади”

19 лютого - 15-00 - Прес-конференція представників Національного комітету порятунку бізнесу на тему: "Масовий протест киян проти дій Київської влади". Учасники: голова Національного комітету порятунку бізнесу, голова організації працедавців транспорту Київської області Валерій Черненко; голова Асоціації власників МАФ Тетяна Петренко; голова представництва Державного комітету підприємництва в м. Києві Віталій Апостолов; глава Київської міської профспілки медичних працівників Лариса Конаровська ( “Інтерфакс-Украинап”, вул. Рейтарська, 8/5А). Потрібна акредитація. Телефон: 8-096-997-93-82.

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